民建聯指社交媒體炒股騙局　涉操縱股價及詐騙

民建聯立法會議員張國鈞發表偵查報告，揭露社交媒體炒股騙局，指騙徒透過WhatsApp群組，聲稱能夠透過股票買賣賺取高額回報，並透過在其他社交媒體如Facebook或人氣討論區等宣傳群組連結，從而別招攬受害者進入群組，民建聯指，這些股票群組均懷疑涉及「操縱股價」及「詐騙」兩種非法行為。

民建聯指，受害者進入群組後，會有自稱「老師」或「助理」的人私下聯絡，了解他們現有持倉、投資金額、投入程度等信息，受害人亦只能透過私下信息向騙徒發問或提出質疑。起初，群主會向受害人推介一些較大型的股票，令他們獲利，搏取他們的信任。其後，騙徒會再推介個別細價股，在受害人大額買入後「散貨」，導致股價暴跌，令他們蒙受巨額損失，而群組亦隨之解散，令受害人難以追究。

例如被稱為「6號金股」的 RAFFLESINTERIOR （01376） 多次在不同WhatsApp群組中被提及。各群主推薦群友買入RAFFLESINTERIOR。 8月23日（星期日），群主首次預告將在翌日（24日）早上11點開始散貨，並在24日早上10：45再次在群內提醒群友要盡快掛單0.82元沽出。8月24日早上11點左右，RAFFLESINTERIOR升至全日高位，最高報0.84元，隨後便逐漸回落。按資料顯示，RAFFLESINTERIOR在早上11點左右的成交量大增。至8月27日，RAFFLESINTERIOR跌逾4成，收報0.345。

民建聯認為，社交媒體炒股騙局可能涉及觸犯兩方面法例。首先，以人為因素操縱股價，令股價上漲或下跌，涉及製造虛假交易，有機會違反香港法例第571章 《證券及期貨條例》；同時，發佈虛假消息或牽涉股價的真假敏感資料，包括假扮知名人士、冒充傳統媒體等，均屬詐騙行為，其他同夥均涉及串謀詐騙等罪名。

至於詐騙，民建聯指，一些名人或「炒股達人」訛稱提將獲利後將撥一定金額作慈善用途留，但從未提出任何證明，部分群主的照片是財金界知名人士，亦有傳統媒體的財經版被冒充，令人質疑這些群組中蘊藏的「詐騙」問題嚴重，不容忽視。

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編輯：譚志偉