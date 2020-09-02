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【異動股】母企獲阿里增持 圓通速遞國際今升逾兩倍

股樓投資 16:10 2020/09/02

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日前阿里系物流公司圓通速遞（滬：600233）宣布，公司控股股東及實際控制人喻渭蛟夫婦，以每股17.406元人民幣向阿里巴巴（09988）轉讓12%股權，約3.79億股，涉資近66億元人民幣。交易後，阿里巴巴將持有公司22.5%股權。交易消息刺激圓通速遞股份大升，其子公司，本港上市的圓通速遞國際（06123）憧憬獲阿里注資下，升勢更強勁，全日收報7.1元大升2.5倍，亦成功打入全日十大成交股份，成交達23.1億元。

【阿里巴巴】阿里66億元人民幣　增持圓通速遞股權至22% 詳情請看【下一頁】

【港股追蹤】疫情緩和＋展開新一輪回購　領展暫成今日藍籌升幅王 詳情請看【下一頁】

圓通是最早與淘寶合作的快遞公司之一，及後圓通亦與阿里巴巴成為戰略合作伙伴，將在快遞、航空、國際、技術四大領域展開長期合作，未來共同發展數字化的新物流。

圓通國際業務已擴展至16個國家，業務包括空運、海運、物流、國際快遞和包裝。

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撰文 : 李尚毅, 趙家盈

圓通速遞國際（06123） 阿里巴巴－SW（09988）

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