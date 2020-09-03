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Uber推「自拍認證」　檢乘客是否戴上口罩

環球政經 10:03 2020/09/03

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Uber將推出一項全球自拍認證功能，以驗證乘客是否戴了口罩，這項功能已於5月中旬在Uber司機間開始使用。

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Uber於本年5月18日制定了「不戴口罩，不准駕駛」政策，並因疫情持續而無限期延長這項政策，要求司機和乘客在乘車過程中戴上口罩。司機每天必須在上班前戴著口罩上載自拍，而司機或乘客雙方亦可以因對方不配戴口罩，而隨時取消車程並不用罰款。

Uber表示，乘客自​​拍功能將於9月底在美國和加拿大率先推出，此後將在拉丁美洲和其他地區陸續推出。有別於司機版本，乘客版本的Uber應用程式僅需在司機上報他們未戴口罩的情況下，才會提示乘客上載口罩自拍。

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責任編輯：梁翠麗

疫情 司機 口罩 加拿大 拉丁美洲 美國 Uber

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