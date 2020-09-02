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【李嘉誠長孫】李澤鉅女兒李思德　據報出任李嘉誠基金會董事

即市財經 15:48 2020/09/02

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李澤鉅長女李思德，據報加入李嘉誠視為「第三名兒子」的李嘉誠基金會，出任董事。

長和系李嘉誠退休兩年，由長子李澤鉅正式接棒，第三代也漸在家族企業獲得委任。有本地傳媒引述公司註冊署資料，李澤鉅24歲長女李思德（Michelle），7月獲委任加入李嘉誠稱為「第三個兒子」的李嘉誠基金會，出任董事。李思德近年已陸續加入家族事業，包括在慈山寺、家族兩間離岸公司、李氏家族旗下私營地產公司兆豐地產，擔任董事。

李嘉誠基金會以慈善為原則，但投資範圍廣泛，近期李嘉誠、李澤鉅增持長實 （01113） 也有以「李嘉誠基金會」名義購入股份，也曾以「應急錢」方式向中小企支援10億元。

李嘉誠基金會董事名單，看圖便知有那些重點人物

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據《蘋果日報》報道，李嘉誠基金會現有16名董事，包括多名與李嘉誠關係密切的親人、老夥計，如李澤鉅、李澤楷、周凱旋、莊學山、莊學熹，以至李業廣、陸法蘭等等。「90後」的李思德理所當然為最年輕董事。

李思德於1996年1月出生，英文名為Michelle，早年前已任慈山寺及家族兩間離岸公司董事後，2018年12月底更出任李氏家族旗下私營地產公司兆豐地產董事職務。

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編輯：麥德銘

香港股票 長實集團（01113） 長和（00001） 李嘉誠 陸法蘭 李澤鉅 李澤楷 李業廣 李嘉誠基金會 長實

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