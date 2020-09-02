【本地股回勇】吼實九倉置業　識揀一定搵隻最殘去博！

▲ 受疫情影響，8月市面人迹罕至

衛生福利局局長陳肇始表示，政府決定繼續有序放寬限聚令措施，逐步延長堂食安排，由晚上9時，調整至晚上10時，仍限兩人一枱；重開溜冰場以外的遊樂場所、健身中心、按摩院，但溜冰場、遊戲機中心、派對房間、卡拉OK及泳池等仍要關閉。所有措施維期7天至9月10日。

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最新消息指，本港新增約8宗新冠肺炎確診個案，較昨天（1日）的12宗回落，並且是周一（31日）錄得9宗確診後，數字再次重返單位數。當讀者看到限聚令放寬的消息，第一時間反應必定想到餐飲股，如大家樂 （00341） 、大快活 （00052） 和一眾收租股。

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在藍籌中，今早最搶眼的要數領展 （00823） 受疫情緩和和回購消息帶動，同時，大摩指公司短期將繼續回購，領展午後升幅擴大，盤中升逾半成，一度成藍籌升幅王。除了領展外，另一搶眼的要數九倉置業 （01997） ，一度以2.5%升幅位列第五。

目前港股處上落市橫行格局，但個別板塊有炒作。除了最搶眼的科技股外，其實本地股也靜靜俏起動。股民若想短期有斬獲，不妨留意近期由低位反彈的本地股，與本港疫情發展息息相關。

本港疫情數字主導

昔日人流最多的海港城、時代廣場租戶無生意做，連民生為主的慈雲山中心及街市亦成重災區。持有這些商場背後的業主九倉置業、領展早前亦應聲急跌。

惟若疫情影響屬短期，新增確診數字轉跌，則是買入本地收租和地產股的重要指標。以新地 （00016） 為例，早在首波疫情中，股價在3月中旬已跌至90元水平反映，惟隨着本港新增確診人數在5月份跌至單位數，新地股價亦同步在87.6元見底，並逐步反彈至最高105.2元。

不過，踏入7月，本港疫情失控，新增確診人數急升至3位數字，新地股價又再打回原形，跌至90.5元水平。由此可見，新地股價與新增確診數字關係密切。

由此路進，隨着本港疫情漸趨緩和，新增確診數字由3位數回落至2位數，甚至回落至單位數（見上圖），按【本港即時疫情發展】，與疫情發展息息相關的本地收租和地產股最為有利，讀者亦可早着先機部署，博其復甦在望。

跌得愈多 彈得愈勁

但在港上市的本地收租和地產股眾多，應如何博呢？若參考本港疫情發展趨勢，本港新增確診個案以7月至8月頭最為嚴重，多日錄得3位數字新增確診個案，當中尤以九倉置業跌到最傷，7月累計跌幅高達25.9%。略作一個統計，7月九倉置業、希慎 （00014） 、太古地產 （01972） 分別累計跌25.9%、13.9%、9%，為表現最差的本地收租和地產股。故撇除基本因素，博反彈要訣就是首先跌得愈深，反彈愈多。

從短綫角度分析，九倉置業1個月急跌26%，明顯呈超賣狀態，反彈幅度理應最深，值博率最高，故要博當然找隻最殘去博。股價暫在10天、50天綫爭持，但隨着疫情緩和，料可一舉突破，上望前高位39.1元。

再者，以近期股價活躍度來看，讀者可看股份啤打系數，九倉置業是1.2，即波動性較市場為大，亦較收租和地產股均值約0.95水平為高，適宜短綫炒波幅，也是現價博反彈的良好部署，潛在升幅亦高達近兩成。

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編輯：江麗琦