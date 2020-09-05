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【管理之道】CEO也落場搜購口罩　大華銀行葉楊詩明：與團隊同行走過困局

商業 12:00 2020/09/05

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大華銀行大中華區行政總裁葉楊詩明認為，團隊每人對同一件事情，可以有不同看法，但一起共事，互諒同行，才有力迎接眼前的難關。 (大華銀行提供圖片)

新冠肺炎對企業造成史無前例衝擊，銀行業面對疫情所帶來自身業務、員工士氣等的挑戰，負擔百上加斤。大華銀行大中華區行政總裁葉楊詩明（Christine）接受專訪分享管理經驗，她指在疫境下更要學會與同事同行：一起走過疫情困境，「作為領袖，不是指點別人做事，自己也要去做，到時會明白同事所面對的困難。」

葉楊詩明於銀行業逾30年，曾經歷過沙士、金融海嘯，她說：「沙士時我是一個部門主管，到現在做CEO，當時的經驗讓我可大概告訴同事，如何應對突發情況。」她坦言，最初亦曾自恃經歷豐富，「有甚麼未見過」，但捱過了第一、二波疫情，豈料又來了第三波，疫情已持續半年，還可能看不到終點，由客戶的困難，到員工同事有情緒困擾，縱有經驗，仍面對很大挑戰。

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大華銀行大中華區，有逾1,500名員工，當中約400名員工於香港工作。Christine說起這半年，每日都有新挑戰，但克服的方法是帶頭行動，以身作則。

同事互相諒解協調

她回想疫情爆發初期，全城搜購口罩，銀行亦不例外，「除了請同事在港購買，我當時想，大華在東南亞業務較大，當地疫情亦相對輕，應該較易找到口罩，就由我去聯絡。」她指，同事會見到，就算CEO也會落場協助搜購，到後來收到來自其他地區辦公室的物資，會感受到整個集團都是一家人。「就算疫情最嚴重時，公司亦可以做到每天穩定有兩個口罩同事予同事，給予同事信心，安心工作。」

疫情期間，大華銀行亦有安排社區活動，向有需要者派發口罩，Christine亦有參與活動。(大華銀行提供圖片)

又例如推動在家工作，困難比表面所見來得大：「可能同事會與家人爭執多了，又要花時間照顧小孩，也會有情緒。」Christine表示，硬件上，該行在疫情爆發後便著手提升系統支援，逾9成員工已可完全在家工作，但「軟件」可能更為重要，她分享一個小故事：「有一天我在與同事開視像會議，忽然傳來哭喊聲，原來是有同事的小孩，因為見到媽媽關起房門，就一直在拍門。」最後，同事請她讓孩子進房間，以免孩子誤會媽媽不理他。Christine想，在疫情之下，更需要同事間互相諒解，考慮對方需要。

困境下更要培育人才

不少機構都因為經濟前路艱困，裁員凍薪之聲不絕。但Christine認為：「這一年香港面對很大挑戰，但人才培育就更不可以有斷層。」該企今年仍繼續聘用「見習管理人員」（Management Associate、簡稱MA），亦持續舉辦與大學合作的培訓課程。她分享，新一批MA早前入職，與他們視像會議會面，對他們傑出數碼技能、抗壓力，以及對前路正面態度，印象很深刻，並指如果今年叫停招聘，銀行會失去接觸這群經歷過困境的潛力人才的機會，「在最困難的時候幫助他們成長，就算日後他們去了其他公司，也可以為業界培養出有才華、承擔的傑出領袖。」

記者：周俊霖

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