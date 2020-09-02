【網民熱話】70年代是打工仔的美好時代 美孚新村600呎只需15萬

現在經濟不景氣，失業率疫情地下更是{節節上升}，令市民的生活倍感壓力。有網民就希望能夠回到過去，提出如果時光倒流，回到香港70年代，該會是一件如何美好的事？

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該名網民之後列舉70年代的職業路向，供大家參考。他指，於1975年, 小學畢業, 做製衣廠, 月入約有1200, 加上18個月糧福利, 年薪21600；中三畢業做售貨員, 月入約有1800, 16個月糧, 年薪28800；中五畢業做文員, 月入約有2400, 18個月糧, 一年賺43200；羅富國師範畢業, 做小學老師, 月入4500, 無雙糧一年都有54000賺；如果讀大學, 做經理, 月薪7500, 20個月糧, 一年金有15萬

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樓主續指，當年美孚新村一個600呎單位15萬左右, 年息15厘, 月供只需2000蚊左右， 聖誕新年請10日大假到日本旅游, 坐泛美噴射機, 不用5000元 ，一邊供樓一邊嘆世界, 十年左右就已經供完，因此他認爲70年代的打工仔比現時幸福得多!姑無論樓主的推算有否誇大成分，我們不能否認的是，70年代的物價指數與工資比例。的確合理得多.

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責任編輯：翁嘉陽