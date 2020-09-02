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石油巨頭零星交易　惹投資者恐慌

環球政經 15:39 2020/09/02

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大型石油公司將花費數十億美元在可再生能源上，以推動低碳發展，惟這些公司在收購方面的零散記錄惹起一眾投資者憂慮。

十年前，全球最大的能源公司花費了數十億美元投資石油和天然氣，並在偏遠地區進行昂貴的鑽探工程，以生產更多石油。而經歷了2014年的油價暴跌以及今年的疫情，一些大型石油公司及其股東也開始計算著這些成本。

【宏觀中國】發債成本上升 8月數十隻債券押後發行【下一頁

【新股IPO】內地餐飲股一哥之爭 百勝中國 VS 海底撈7點大比拼【下一頁

現今隨著歐洲領導層積極打擊溫室氣體排放，該地區的主要石油公司已承諾重新定位公司方向，轉型為低碳電力供應商以潔淨能源。因此，石油公司會發展風能、太陽能和水力發電等可再生能源，惟這些能源通常比石油和天然氣的盈利低。

自2005年以來，包括蜆殼（Royal Dutch Shell Plc）、BP（BP plc）和道達爾（Total）在內的全球六大石油巨頭的債務總額增加了5倍，至3.700億美元，代表著他們未來幾年的大量現金盈利或會用於償還債務。

一些分析師表示，由於債務創紀錄，油價前景不確定且交易記錄不良，大型石油公司在吸引投資者方面面臨艱鉅前景。

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責任編輯：梁翠麗

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