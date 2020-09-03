52名非裔前加盟商起訴麥當勞種族歧視　要求賠償10億美元

52位非裔前加盟商（特許經營者）起訴麥當勞長達十年的種族歧視和不公平對待，要求賠償達10億美元。

據非裔前加盟商所提出的訴訟指，麥當勞向他們分派較差的餐廳位置，令加盟商的出現經營成本高卻低銷量的情況；除了排除變入較高的地區外，麥當勞又要求，特許經營者能夠承受更嚴格的要求和檢查。

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此外，這批加盟商指控麥當勞沒有像提供給白人特許經營者一樣，向非裔特許經營者提供相同的機會和條件，令他們的收入大大減少。此舉也違背公司支持多元化和黑人企業家精神的公開承諾。

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麥當勞行政總裁Chris Kempczinski為麥當勞辯護，稱其在黑人社區內創造的百萬富翁人數可能超過地球上任何其他公司，但仍有進步空間。代理律師費拉羅（James Ferraro）直斥說法荒謬，稱黑人特許經營商的數量自1998年以來已從377名降至186名。麥當勞在美國的14,400家餐廳中，有90％以上是由約1,600間特許經營商所營運的。

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責任編輯：梁翠麗