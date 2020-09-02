【疫市筍盤】業主為移民平價賣樓　減價益上車客

賣樓移民個案持續增加，部分業主為了盡快出售單位，不惜減價沽貨，變相讓上車客可買平貨。美聯葉桂源說，屯門豐景園2座低層3室，實用面積391平方呎，原叫價528萬元放盤，僅一星期，已吸引外區上車客洽商，因原業主要移民，故願平價賣樓，終減價20萬元，以508萬元賣出單位，實用呎價12,992元，低市價5%至8%。

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雖然業主平價賣樓，惟資料顯示，原業主於2013年7月，以約264.5萬元購入上址，現帳面勁賺243.5萬元，物業升值約92.1%。值得留意的是，翻查差估署樓價指數，A類單位（實用面積不足431平方呎）樓價期間升約61.7%，換言之，豐景園升幅跑贏同類單位。

事實上，屯門有不少上車盤，而豐景園則是其中一個。屋苑位於南海珠路7號，於1990年入伙，建有5座住宅大廈，提供約1,280伙單位。雖然屋苑並非鄰近港鐵屯門站，惟附近有多條巴士線出入市區，亦有輕鐵站，交通相對方便，故承接力向來平穩，吸引不少外區上車客。

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