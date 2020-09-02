【消費優惠】領展於沙田、大圍指定商場推餐飲電子消費獎賞

▲ 領展將於沙田、大圍指定的熟食檔推出外賣自取優惠。

領展 （00823） 公布，將於9月1日起在旗下指定領展商場推出「連環大激賞」。於禾輋、沙角、新翠、隆亨、美林或顯徑的領展熟食檔、商場及/或鮮活街市，以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲三重賞。 若顧客以電子貨幣消費滿150元或以上，即可獲得第一重賞「密密消費即換獎」，換取入廚必備醬料及抗疫用品。

領展表示，第二重賞「勁食勁玩樂獎賞」為消費抽獎，由即日起至11月29日，以電子消費滿300元或以上，連機印發票，即可到指定顧客服務台換領抽獎券一張，隨時贏取潮流電子禮品；第三重獎賞為「加油獎賞大放送」，訪客無須消費即可獲賞入油優惠券乙張。

此外，領展將指定的熟食檔陸續推出外賣自取優惠：

禾輋邨 明記海鮮大排檔 外賣優惠： 星期一至五下午 2 時至 4 時，惠顧粉麵、飯類及點心，堂食及外賣自取均可享八折優惠。 顯徑邨 榮發燒味茶餐廳 外賣優惠：全日外賣自取可享八八折優惠。

沙角邨 金沙角冰室 外賣優惠：晚上 6 時後外賣自取可享九折優惠，折後滿 100 元即送口罩一包，每包 5 個，送完即止。晚上 6 時至 10 時， 惠顧 滿 100 元可享送餐服務（送餐地區只限乙明邨、博康邨及沙角邨）。 美林邨 大飯糖 外賣優惠： 惠顧 滿 200 元，送咖喱拼盤或士多啤梨木糠布甸 。

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