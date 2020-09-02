【消費優惠】Pizza Hut加盟Uber Eats　本月落單享優惠（附優惠碼）

連鎖Pizza Hut新日正式加盟Uber Eats平台，本月內於Uber Eats落單，即可享優惠。

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位於Uber Eats服務範圍的其中26間Pizza Hut分店已於平台上線。即日起至9月30日，Uber Eats用戶於Pizza Hut 落單滿HK$150，即享HK$30 折扣優惠；Uber Eats新用戶憑優惠碼「PHNEW50UE」，首張訂單即享5折優惠，最多可獲HK$100減免；不設最低消費。

另外，Uber Eats 亦推出多個9月份最新優惠，優惠詳情如下：

詳情 有效期 Uber Eats 新用戶首單外賣輸入優惠碼「SEPNEW」，即享減 HK$80 優惠（不設最低消費；只限外賣訂單） 即日起至9月30日 Uber Eats 用戶憑優惠碼「F09HK」於指定餐廳落單，可享三次滿 HK$90 免送餐費優惠（只限外賣訂單） 即日起至9月30日 憑 Visa 卡落單的 Uber Eats 新用戶輸入優惠碼「VISANEW」，滿 HK$120首單外賣即享 HK$60 減免優惠（只限外賣訂單） 即日起至 2021年2 月14 日 憑 Visa 卡落單的 Uber Eats 用戶輸入優惠碼「VISASEP」，落單滿 HK$120 即享HK$30 優惠（只限外賣訂單） 即日起至9月30日 於以下特選餐廳享有限時優惠：



南記粉麵：訂購滿 HK$150 即送一份辣爽爽大腸

受賞雞の唐揚專門店：訂購滿 HK$180 即享減 HK$30優惠

12 NOON：訂購滿 HK$150 即享減 HK$15 優惠

Bombay Dreams：訂購滿 HK$100 即享減 HK$20優惠

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責任編輯：蘇穎琪