【新冠肺炎】美國一半以上地區　確診病例再呈上升趨勢

美國的新冠肺炎疫情已經穩定下降了一個多月，但近日每天新增達4萬多宗確診病例。截止周日（30日），美國在26個州中，平均7天的新感染個案增長達至少5％。

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現時美國每天的平均感染人數遠低於7月下旬爆發高峰時的水平，當時美國每天有近7萬名患者確診。截至週日，各州報告目前有35,730人因新冠肺炎住院治療，較一周前下降9.4％。



美國中西部疾病控制和預防中心主任雷德菲爾德（Robert Redfield）表示，中西部地區令人擔憂的感染趨勢將會出現在大約兩周後。



隨著假期週末和秋天臨近，許多州最近的上升數字令人擔憂。哈佛全球健康研究所所長Ashish Jha指出，隨著天氣的變化，流感高峰期及勞動節將近來臨，人們或會對防疫感到鬆懈。

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責任編輯：梁翠麗