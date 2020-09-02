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【新冠肺炎】美國一半以上地區　確診病例再呈上升趨勢

環球政經 15:26 2020/09/02

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美國的新冠肺炎疫情已經穩定下降了一個多月，但近日每天新增達4萬多宗確診病例。截止周日（30日），美國在26個州中，平均7天的新感染個案增長達至少5％。

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新冠肺炎疫情持續 紐約市將延遲開學【下一頁

現時美國每天的平均感染人數遠低於7月下旬爆發高峰時的水平，當時美國每天有近7萬名患者確診。截至週日，各州報告目前有35,730人因新冠肺炎住院治療，較一周前下降9.4％。

美國中西部疾病控制和預防中心主任雷德菲爾德（Robert Redfield）表示，中西部地區令人擔憂的感染趨勢將會出現在大約兩周後。

隨著假期週末和秋天臨近，許多州最近的上升數字令人擔憂。哈佛全球健康研究所所長Ashish Jha指出，隨著天氣的變化，流感高峰期及勞動節將近來臨，人們或會對防疫感到鬆懈。

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責任編輯：梁翠麗

疫情 治療 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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