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【人民幣走勢】料中國經濟率先在疫情中復甦　上調人民幣兌美元至6.7水平

股樓投資 15:28 2020/09/02

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滙豐環球研究發表報告，上調今年底人民幣兌美元匯率預測至6.7水平，明年底更調升至6.6水平，兩者早前預測均為6.95水平。

該行指，相信內部及外部因素均是導致人民幣升值原因。外部方面，中美對首階段貿易協議均有正面評價，人民幣升值速度在過去數星期加快。

內部方面，該行料中國經濟在全球中，率先在疫情中復甦，人民幣的收益優勢將變得明顯，且由於有利的貿易條件及出境旅遊急跌，中國經常賬盈餘正在擴大。

滙豐相信，未來因企業多元化使用貨幣，由美元走向其他主要貨幣(例如歐元)及人民幣，進行貿易結算、融資及投資等，亦可能推動人民幣升值。加上中國將重點放在人民幣國際化，該行估計中國或會容忍人民幣升值，並在往後放鬆資本外流。

 

 

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撰文 : 周兆邦

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