湯告魯斯恐《職業特工隊7》延期 500萬租郵輪拍攝

▲ 湯告魯斯為免新冠肺炎疫情耽誤電影拍攝進度,斥資50萬英鎊租郵輪拍攝《職業特工隊7》。

新冠肺炎疫情全球大流行,荷里活巨星湯告魯斯(Tom Cruise)主演的電影《職業特工隊7》(Mission: Impossible 7),目前正於歐洲拍攝。外媒報道,湯告魯斯為免疫情耽誤電影拍攝進度,斥資50萬英鎊(約500萬港元)租郵輪,用作劇組人員赴挪威拍攝時的住宿。

新冠肺炎疫情於歐洲大規模爆發,《職業特工隊7》繼2月於威尼斯拍攝後,拍攝工作一直處於停滯狀態,而電影公司一直嘗試應對社會隔離措施限制,繼續拍攝工作。

《職業特工隊7》暫定於明年11月上映,英國《太陽報》引述消息人士指:「湯告魯斯已下定決心,務求不再出現延誤。」(Tom is determined not to see any more hold-ups.)

挪威媒體報道,湯告魯斯斥資50萬英鎊向挪威海達路德(hurtigruten)郵輪公司,租用郵輪南森號(MS Fridtjof Nansen),讓劇組於挪威拍攝時用作住宿,確保工作人員於挪威拍攝時的安全。

據悉,南森號將容納約200名來自挪威的工作人員,及200名海外工作人員,料停泊於挪威東部的海勒敘爾特(Hellesylt)。

但有工會指,由於郵輪停泊於挪威,該電影有不少工作人員非本地人,警告湯告魯斯的做法有機會違反入境條例。

