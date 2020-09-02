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湯告魯斯恐《職業特工隊7》延期 500萬租郵輪拍攝

環球社會熱點 15:33 2020/09/02

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湯告魯斯為免新冠肺炎疫情耽誤電影拍攝進度，斥資50萬英鎊租郵輪拍攝《職業特工隊7》。

新冠肺炎疫情全球大流行，荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的電影《職業特工隊7》（Mission: Impossible 7），目前正於歐洲拍攝。外媒報道，湯告魯斯為免疫情耽誤電影拍攝進度，斥資50萬英鎊（約500萬港元）租郵輪，用作劇組人員赴挪威拍攝時的住宿。

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新冠肺炎疫情於歐洲大規模爆發，《職業特工隊7》繼2月於威尼斯拍攝後，拍攝工作一直處於停滯狀態，而電影公司一直嘗試應對社會隔離措施限制，繼續拍攝工作。

《職業特工隊7》暫定於明年11月上映，英國《太陽報》引述消息人士指：「湯告魯斯已下定決心，務求不再出現延誤。」（Tom is determined not to see any more hold-ups.）

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挪威媒體報道，湯告魯斯斥資50萬英鎊向挪威海達路德（hurtigruten）郵輪公司，租用郵輪南森號（MS Fridtjof Nansen），讓劇組於挪威拍攝時用作住宿，確保工作人員於挪威拍攝時的安全。

據悉，南森號將容納約200名來自挪威的工作人員，及200名海外工作人員，料停泊於挪威東部的海勒敘爾特（Hellesylt）。

但有工會指，由於郵輪停泊於挪威，該電影有不少工作人員非本地人，警告湯告魯斯的做法有機會違反入境條例。

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責任編輯：鄭錦玲

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