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24 Uber司機上訴不果 官方：判決將影響逾14,000名司機

環球政經 15:01 2020/09/02

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不少人喜歡在不熟路，或趕時間的時候乘搭的士，不過的士司機的態度一直為人詬病，令市民叫苦連天。2014時，一早於外國大熱的Uber於香港成立分公司，推出網約車平台，廣受歡迎，隨即惹起的士業界不滿，更指經營方式違法。

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警方其後派人放蛇假扮乘客拘捕Uber司機，並以「駕駛汽車以作出租或取酬載客用途」罪名控告他們，當時部分司機選擇認罪，但也有部分司機提出抗辯之後被法庭定罪。當中24名司機集體提出終審上訴，昨天終審法院，在聽取司機理據後駁回上訴，維持原判。

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Uber得悉判決後，希望與政府會面商妥善方案Uber。官方發言人指，對法院判決感到失望，又指香港一直對汽車共乘服務欠缺明確的法規，要求與政府會面，共同尋找妥善方案。Uber強調，判決將影響逾一萬四千名活躍Uber司機，以及數百萬使用Uber服務代步的港人。

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責任編輯：翁嘉陽

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