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【港股追蹤】中央一聲令下加強監管　教育股今日洗倉式暴跌

股樓投資 15:53 2020/09/02

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 國家主席習近平昨日下午主持中央全面深化改革委員會第十五次會議，當中通過《關於規範民辦義務教育發展的實施意見》，要求強化民辦義務教育規範管理，營造良好教育生態。市場憂慮教育股將加強監管，部份教育股今日出現洗倉式下跌。

截至3時半，睿見教育（06068）報3.19元，跌23.1%；天立教育 （01773）報6.77元，跌23%；楓葉教育（01317）2.55元，跌17.2%； 成實外教育 （01565）報2.57元，跌11.1%。

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內地審議通過規範民辦義務教育管理文件，分析認為，兩年前起草的《民辦教育促進法實施條例》或即將出台，不利部分教育股業務擴張。

中金報告表示，中央在兩年前起草修訂《民辦教育促進法》，相信實施條例即將推出。中金認為，在促進法修法下，義務教育階段的上市公司，只可註冊成為非謀利民辦學校，對他們的業務擴張及持續獲利遇到挑戰，繼續對義務教育機構持審慎看法。

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記者：李兆明


 

香港股票 成實外教育（01565） 天立教育（01773） 教育股 睿見教育（06068） 楓葉教育（01317）

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