【延長堂食】周五起晚市堂食放寬至10時　有條件重開健身中心

因應疫情，食衞局局長陳肇始宣布放寬社交距離措施，包括延長晚市堂食至晚上10時，有條件重開溜冰場以外健身室、按摩院等處所，惟限聚令仍維持２人。有關措施將於周五（４日）凌晨起生效，為期7天。

【不用下載】新冠肺炎追踪軟件 將登陸蘋果及Google手機內【下一頁】

新冠肺炎疫情持續 紐約市將延遲開學【下一頁】

放寬措施如下：

1.延長食肆堂食至晚上10時，停止堂食的時段改為每天晚上10時至翌日早上4時59分，其他要求不變。



2.重開部分處所，包括健身中心、除了溜冰場以外的的遊樂場所、按摩院、室內及戶外運動場有條件重開。



3.上周宣布重開的美容院、電影院可以繼續開放。

健身中心重開後，每個健身站、器械或器材最多容納4人，器械要相隔1.5米或有隔板阻隔，每次使用器械後要清潔消毒，連教練在內每一組訓練或課堂最多4人，每個小組之間距離要有至少1.5米，蒸汽浴和桑拿設施要關閉。

按摩院重開後，床位或座位要相隔1.5米或有隔板阻隔，每個被分隔的服務範圍最多2人，員工提供服務時需戴口罩或面罩等防護裝備，所有毛巾和消耗品要每次更換。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：楊子瑩