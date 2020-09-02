【港股追蹤】之前炒得太過火？ 康希諾跌勢未止

新冠肺炎疫情在全球雖然稍有放緩，惟仍未研發出有效對抗病毒的疫苗，故研發相關疫苗的企業，股價一直有資金流入熱炒。當中最熱鬧的自然是康希諾生物（06185）股份由年初不足60元，炒至最高285.8元，惟近期公司疫苗研發進度似乎有所不及，資金有流走跡象，已連跌多個交易日，今日（2日）最多曾跌超過10%，低見141.1元，以股份7月底高位280元計，只是約一個月時間，跌幅已接近50%。

其實，公司有公布疫苗進度的最新消息，今日表示，已開始重組新型冠狀病毒疫苗(腺病毒5型載體)(「Ad5-nCoV」)的III期臨床試驗。



集團又指，已與NPO Petrovax Pharm簽訂協議。根據該協議，公司和Petrovax將共同推進在俄羅斯進行Ad5-nCoV的三期臨床試驗。而且已收到俄羅斯聯邦衛生部關於Ad5-nCoV的臨床試驗申請批准，並在俄羅斯開始Ad5-nCoV的III期臨床試驗入組。



此外，公司指出目前正推動Ad5-nCoV的的國際多中心III期臨床試驗，並計劃在多個國家開展Ad5-nCoV的III期臨床試驗。

去到III期試驗，代表疫苗推出尚要多少時間？集團首席財務官王靖早前透露，有望在三至六個月後有初步結果，但表明疫苗通過有效認證後，還要保證疫苗安全和質量，亦要解決疫苗運輸及儲存等問題，尚有很多挑戰。

記者：葉志偉