騰訊末日生存手遊《代號：生機》停止研發 將推《黎明覺醒》

▲ 騰訊末日生存手遊《代號：生機》正式宣佈停止研發，騰訊表示後續將推《黎明覺醒》。

騰訊 （00700） 旗下光子工作室研發的末日生存手遊《代號：生機》，今日正式宣佈停止繼續研發。騰訊後續將推出一款全新開放世界生存手遊《黎明覺醒》，玩家之前預約《代號：生機》獲得的遊戲福利，將在《黎明覺醒》手遊中給予同等價值獎勵。

《代號：生機》的研發歷時528天，騰訊沒有詳細說明停止研發的原因，但表示《代號：生機》是騰訊佈局生存品類的第一步，探索生存品類的腳步依然繼續。網易 （09999） 旗下同類型遊戲《明日之後》目前已推出市場。

根據官方資料，《代號：生機》構建無縫的開放大世界，追求極致還原現實世界的設定，例如重力、浮力、燃燒、導電等。

至午後2時23分，騰訊報547.5元，升1.5%，成交55億元。

更多【科網狂潮】文章

相關文章：

內地線上教育平台猿輔導擬籌93億估值千億 騰訊、高瓴資本爭領投

【澳門旅遊】澳門夥騰訊及阿里巴巴推4億元獎賞計劃 旅客來澳最高可獲500元酒店房價優惠

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：陳健婷