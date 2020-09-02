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騰訊末日生存手遊《代號：生機》停止研發 將推《黎明覺醒》

即市財經 14:32 2020/09/02

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騰訊末日生存手遊《代號：生機》正式宣佈停止研發，騰訊表示後續將推《黎明覺醒》。

騰訊 （00700） 旗下光子工作室研發的末日生存手遊《代號：生機》，今日正式宣佈停止繼續研發。騰訊後續將推出一款全新開放世界生存手遊《黎明覺醒》，玩家之前預約《代號：生機》獲得的遊戲福利，將在《黎明覺醒》手遊中給予同等價值獎勵。

《代號：生機》的研發歷時528天，騰訊沒有詳細說明停止研發的原因，但表示《代號：生機》是騰訊佈局生存品類的第一步，探索生存品類的腳步依然繼續。網易 （09999） 旗下同類型遊戲《明日之後》目前已推出市場。

根據官方資料，《代號：生機》構建無縫的開放大世界，追求極致還原現實世界的設定，例如重力、浮力、燃燒、導電等。

至午後2時23分，騰訊報547.5元，升1.5%，成交55億元。

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編輯：陳健婷

香港股票 騰訊控股（00700） 網易－S（09999）

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