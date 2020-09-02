【生物科技】港生科股望十年超美 掙回報還看風險（訂戶專享） 即市財經 14:29 2020/09/02 分享： 港交所 （00388） 兩年前修訂上市條例，引入同股不同權股份的同時，亦接納未盈利的生物科技股來港上市，成為本港IPO市場的生力軍。港交所行政總裁李小加揚言，港交所可在未來5至10年超越納斯達克（Nasdaq），成為全球最大生科股集資中心，其志更是不少。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【股份拆細】蘋果Tesla拆股飛升 大價港股有得諗?（訂戶專訂） 2020/09/01 【股份拆細】蘋果Tesla拆股飛升 大價港股有得諗?（訂戶專訂） 【ATMX】小米超大成交破頂 升勢才剛起步？（訂戶專享） 2020/08/31 【ATMX】小米超大成交破頂 升勢才剛起步？（訂戶專享） 【港版納指】首隻科技指數ETF掛牌熱爆 相關風險你要知（訂戶專享） 2020/08/28 【港版納指】首隻科技指數ETF掛牌熱爆 相關風險你要知（訂戶專享） 【全球資產荒】央行大放水激化資產荒 爭回報有無良方?（訂戶專享） 2020/08/26 【全球資產荒】央行大放水激化資產荒 爭回報有無良方?（訂戶專享） 【港版納指】恒生科技指數ETF出爐 被動資金接力推升美團? （訂戶專享） 2020/08/25 【港版納指】恒生科技指數ETF出爐 被動資金接力推升美團? （訂戶專享） 香港股票 生物科技 集資 IPO 生物科技股 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入