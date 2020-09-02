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【生物科技】港生科股望十年超美 掙回報還看風險（訂戶專享）

即市財經 14:29 2020/09/02

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港交所 （00388） 兩年前修訂上市條例，引入同股不同權股份的同時，亦接納未盈利的生物科技股來港上市，成為本港IPO市場的生力軍。港交所行政總裁李小加揚言，港交所可在未來5至10年超越納斯達克（Nasdaq），成為全球最大生科股集資中心，其志更是不少。

...

欄名 : 交易講場

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