【新股IPO】內地餐飲股一哥之爭　百勝中國 VS 海底撈7點大比拼

在內地經營不同知名餐飲品牌的百勝中國(新股編號：09987)開始招股，其規模之龐大，足和另一內地餐飲股海底撈(06862)。這兩大內地餐飲巨頭如今在本港股市正面交鋒，究竟誰勝誰負?

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1)品牌

以品牌種類計，海底撈僅以公司名稱主打火鍋品牌，相反百勝中國同時擁有八大覆蓋不同菜式的品牌，包括肯德基、必勝客、小肥羊、黃記煌、東方既白、Coffii and Joy、Taco Bell ,和 Lavazza。 (百勝中國勝)

2)門店數目

今年上半年，海底撈在內地及海外地區共經營935間分店，而百勝中國在全國的直營及加盟店,合共9954間店。(百勝中國勝)

3)同店銷售額表現

今年上半年，海底撈同店日均銷售額按年下跌21%至98,100元人民幣，同期百勝中國整體同店銷售按年下跌13%。(百勝中國勝)

4)收入表現

今年上半年，海底撈收入下跌17%至97.6億元人民幣，百勝中國同期收入同樣下跌17%至251億元人民幣。(平手)

5)盈利表現

今年上半年，海底撈盈轉虧蝕9.7億元人民幣，百勝中國同期盈利下跌52%至13.3億元人民幣。(百勝中國勝)

6)估值

市盈率方面，海底撈市盈率高達108倍，百勝中國若以最高發行價上市，市盈率為36倍。(百勝中國勝)

7)市值

市值方面，海底撈市值高達2,854億元，百勝中國美股市值為1,714億元，若以最高發行價完成本港上市，市值料增加196億元至1910億元。(海底撈勝)

上述7項，百勝中國勝出其中5項，具備認購價值。

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