  • 32°C
香港時間 : 2020902日 (三) 15:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】內地餐飲股一哥之爭　百勝中國 VS 海底撈7點大比拼

股樓投資 15:22 2020/09/02

分享：

在內地經營不同知名餐飲品牌的百勝中國(新股編號：09987)開始招股，其規模之龐大，足和另一內地餐飲股海底撈(06862)。這兩大內地餐飲巨頭如今在本港股市正面交鋒，究竟誰勝誰負?

【大行點睇】野村叫買這Tesla概念股　目標價上調一半見3字頭  詳情請看【下一頁】

【阿里巴巴】阿里66億元人民幣　增持圓通速遞股權至22% 詳情請看【下一頁】

1)品牌

以品牌種類計，海底撈僅以公司名稱主打火鍋品牌，相反百勝中國同時擁有八大覆蓋不同菜式的品牌，包括肯德基、必勝客、小肥羊、黃記煌、東方既白、Coffii and Joy、Taco Bell ,和 Lavazza。  (百勝中國勝)

2)門店數目

今年上半年，海底撈在內地及海外地區共經營935間分店，而百勝中國在全國的直營及加盟店,合共9954間店。(百勝中國勝)

3)同店銷售額表現

今年上半年，海底撈同店日均銷售額按年下跌21%至98,100元人民幣，同期百勝中國整體同店銷售按年下跌13%。(百勝中國勝)

4)收入表現

今年上半年，海底撈收入下跌17%至97.6億元人民幣，百勝中國同期收入同樣下跌17%至251億元人民幣。(平手)

5)盈利表現

今年上半年，海底撈盈轉虧蝕9.7億元人民幣，百勝中國同期盈利下跌52%至13.3億元人民幣。(百勝中國勝)

6)估值

市盈率方面，海底撈市盈率高達108倍，百勝中國若以最高發行價上市，市盈率為36倍。(百勝中國勝)

7)市值

市值方面，海底撈市值高達2,854億元，百勝中國美股市值為1,714億元，若以最高發行價完成本港上市，市值料增加196億元至1910億元。(海底撈勝)

上述7項，百勝中國勝出其中5項，具備認購價值。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ】
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 李尚毅

百勝中國－S（09987） 海底撈（06862） 香港經濟日報

上一篇文章

【新冠肺炎】美國一半以上地區　確診病例再呈上升趨勢

下一篇文章

【延長堂食】周五起晚市堂食放寬至10時　有條件重開健身中心
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻上市】螞蟻集團旗下支付寶　每1萬元交易賺幾多？
【螞蟻上市】螞蟻集團旗下支付寶　每1萬元交易賺幾多？
【全民檢測】免費社區普及檢測今日開始預約 附流程、預約及18區採樣站連結
【全民檢測】免費社區普及檢測今日開始預約 附流程、預約及18區採樣站連結
【一名經人】羅家聰：轉型
【一名經人】羅家聰：轉型
【筍價租樓】長實推震撼價酒店優惠 2房海景單位月租僅1.6萬平過同區私樓16%
【筍價租樓】長實推震撼價酒店優惠 2房海景單位月租僅1.6萬平過同區私樓16%
【室內設計】夫婦花約18萬元裝修近800呎大屋　雲石紋配木地板突顯現代摩登風
【室內設計】夫婦花約18萬元裝修近800呎大屋　雲石紋配木地板突顯現代摩登風
【疫市筍盤】與港鐵站近在咫尺基座亦設商場 呢個屋苑三房550萬沽 仲平過同區兩房
【疫市筍盤】與港鐵站近在咫尺基座亦設商場 呢個屋苑三房550萬沽 仲平過同區兩房