【港股追蹤】疫情緩和＋展開新一輪回購　領展暫成今日藍籌升幅王

疫情有緩和跡象，有消息指今日確診數字再次回落至單位數，政府再宣布延長食肆營業時間至晚上10時。加上昨日傍晚公布回購消息，在港經營多個大型商場的領展(00823)股價今日逆市造好，截至2時30分升逾5%，最高曾見64.65元。走勢上，領展已升穿10天、20天、50天綫，暫時在100天綫附近水平，今日成交亦見明顯增加。

領展昨日回購50萬股，每股平均61.1798元，涉近3059萬元。而事實上，領展回購甚少「一兩日貨仔」，昨日回購50萬股數量亦不算太大。今日1月領展共回購逾1,400萬股，最高價85.96元。2月亦曾9度回購，共回購7百萬股，最高價為78.83元。3月亦回購3百萬股，最高價為73.63元。今次見疫情回穩僅先回購50萬股，相信回購行動仍陸續有來，續為股價提供支撑。

今日其他收租股未見有太大升勢，九置(01997)升2%，信置(00083)微升0.3%，置富信託(00778)跌0.5%。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！