  • 32°C
香港時間 : 2020902日 (三) 15:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】研究：孕婦很大機會無症狀 重症化風險增

環球社會熱點 15:00 2020/09/02

分享：

【新冠肺炎】研究：孕婦很大機會無症狀 重症化風險增

新冠肺炎疫情期間，不時傳出孕婦確診的消息。英國研究顯示，孕婦很大機會是無症狀患者，而且重症化風險比同齡的非孕婦高。孕婦免疫系統用於保護嬰兒，若心肺系統在懷孕期間受病毒攻擊，將處於緊張狀態，或損害免疫系統。

研究包含77個分析，刊登在英國醫學期刊，分析超過1.1萬名染疫孕婦的情況。研究指出，與未懷孕的同齡婦女比較，染疫孕婦不太可能出現發燒症狀。

【法國疫情】日光浴沙灘成傳播黑點 人口密度比鄰近城市高6倍

【英國疫情】約翰遜拒見染疫死者家屬 被轟無情

英國伯明翰大學產婦和圍產期健康教授Shakila Thangaratinam表示，約3分2入院的非孕婦患者出現發燒、咳嗽和呼吸困難等症狀，但大部分染疫孕婦可能沒有這些症狀。

Thangaratinam指出，每100名確診孕婦中，約4人需入住深切治療部；孕婦的總體風險較高，但其實她們實際風險較低。

【澳洲疫情】前總理暗示犧牲長者 被轟同情心跌至新低

美國拒參與疫苗公平分配計劃 稱因「腐敗」世衛牽頭

牛津大學母嬰及幼童健康教授奈特（Marian Knight）稱，重症化的發現主要來自美國一個大型數據研究。他是該團體的顧問之一。

Thangaratinam補充，在沙士（SARS）和中東呼吸綜合症（MERS）爆發期間，孕婦死亡率遠低於當時最高的死亡率。在研究中的1.1萬個個案，只有73名確診孕婦死亡。

不過，與普通人一樣的是，孕婦隨年齡增長、體重增加，患上嚴重的新冠肺炎的風險也會增加。

【新冠疫苗】60年前悲劇為鑒 推出過急反變災難

【俄羅斯疫情】突破一百萬確診 新學期仍如期復課

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

責任編輯：鄧燕君

相關文章

【法國疫情】日光浴沙灘成傳播黑點 人口密度比鄰近城市高6倍
今日
【法國疫情】日光浴沙灘成傳播黑點 人口密度比鄰近城市高6倍
【英國疫情】約翰遜拒見染疫死者家屬 被轟無情
今日
【英國疫情】約翰遜拒見染疫死者家屬 被轟無情
【澳洲疫情】前總理暗示犧牲長者 被轟同情心跌至新低
今日
【澳洲疫情】前總理暗示犧牲長者 被轟同情心跌至新低
美國拒參與疫苗公平分配計劃 稱因「腐敗」世衛牽頭
今日
美國拒參與疫苗公平分配計劃 稱因「腐敗」世衛牽頭
疫情 懷孕 發燒 中東呼吸綜合症 沙士 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

湯告魯斯恐《職業特工隊7》延期 500萬租郵輪拍攝

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月02日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月02日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月02日 時間15:00）
【中澳貿易戰分析】斬纜中國聯繫 澳洲大學迎翻天巨變（訂戶專享）
【中澳貿易戰分析】斬纜中國聯繫 澳洲大學迎翻天巨變（訂戶專享）
【BNO移民】英國擬大幅加稅 填補財政缺口
【BNO移民】英國擬大幅加稅 填補財政缺口
【新冠疫苗】中俄疫苗潛在缺憾 或拖低至40%有效
【新冠疫苗】中俄疫苗潛在缺憾 或拖低至40%有效
【移民澳洲】向新移民提供無限時免費英語課 政府望增凝聚力
【移民澳洲】向新移民提供無限時免費英語課 政府望增凝聚力
【新冠疫苗】牛津疫苗最平 各疫苗進度定價一覽
【新冠疫苗】牛津疫苗最平 各疫苗進度定價一覽