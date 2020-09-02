▲ 【新冠肺炎】研究：孕婦很大機會無症狀 重症化風險增

新冠肺炎疫情期間，不時傳出孕婦確診的消息。英國研究顯示，孕婦很大機會是無症狀患者，而且重症化風險比同齡的非孕婦高。孕婦免疫系統用於保護嬰兒，若心肺系統在懷孕期間受病毒攻擊，將處於緊張狀態，或損害免疫系統。

研究包含77個分析，刊登在英國醫學期刊，分析超過1.1萬名染疫孕婦的情況。研究指出，與未懷孕的同齡婦女比較，染疫孕婦不太可能出現發燒症狀。

【法國疫情】日光浴沙灘成傳播黑點 人口密度比鄰近城市高6倍

【英國疫情】約翰遜拒見染疫死者家屬 被轟無情

英國伯明翰大學產婦和圍產期健康教授Shakila Thangaratinam表示，約3分2入院的非孕婦患者出現發燒、咳嗽和呼吸困難等症狀，但大部分染疫孕婦可能沒有這些症狀。

Thangaratinam指出，每100名確診孕婦中，約4人需入住深切治療部；孕婦的總體風險較高，但其實她們實際風險較低。

【澳洲疫情】前總理暗示犧牲長者 被轟同情心跌至新低

美國拒參與疫苗公平分配計劃 稱因「腐敗」世衛牽頭

牛津大學母嬰及幼童健康教授奈特（Marian Knight）稱，重症化的發現主要來自美國一個大型數據研究。他是該團體的顧問之一。

Thangaratinam補充，在沙士（SARS）和中東呼吸綜合症（MERS）爆發期間，孕婦死亡率遠低於當時最高的死亡率。在研究中的1.1萬個個案，只有73名確診孕婦死亡。

不過，與普通人一樣的是，孕婦隨年齡增長、體重增加，患上嚴重的新冠肺炎的風險也會增加。

【新冠疫苗】60年前悲劇為鑒 推出過急反變災難

【俄羅斯疫情】突破一百萬確診 新學期仍如期復課

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

責任編輯：鄧燕君