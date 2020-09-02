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【移民澳洲】近30年首陷經濟衰退 季度GDP錄得61年來最大跌幅

環球社會熱點 15:59 2020/09/02

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受新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情影響，澳洲經濟陷入近30年來首次衰退。

澳洲一向是港人移民的熱門地，但受新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情影響，澳洲經濟陷入近30年來首次衰退。當地第二季國內生產總值（GDP），較上季下跌7%是自1959年來錄得的最大跌幅。

澳洲今年第一季度的國內生產總值（GDP）下降0.3％，第二季度（4月至6月）比上季度再跌7％，雖稍勝市場預期的8%，但已創1959年來錄得的最大跌幅。澳洲連續兩個季度的經濟出現負增長，是近30年來首次陷入經濟衰退；全國近100萬人失業。澳洲政府已投入逾2000億澳元（1.1萬億港元）刺激經濟。

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澳洲上一次陷入經濟衰退是在1990年中至到1991年底。英國廣播公司報道，在2008年全球金融海嘯期間，澳洲是唯一能避過衰退厄運的主要經濟體，因當時主要靠中國遊客、生意和國內的自然資源如煤、天然氣等，維持穩定的經濟增長，才避過一劫。

今年，澳洲經濟受新冠肺炎疫情重挫，至今累計確診近26,000宗，663人死亡。當地爆發疫情後，曾實施嚴格封城措施，令家庭在商品和服務上的支出嚴重收縮，造成61年來最嚴重的經濟負增長。

除了全球大流行的疫情外，當地年初的山火面積逾1200萬公頃，旅遊業受重挫，亦對經濟造成打擊。

分析認為，隨中澳關係緊張，澳洲經濟受壓，未來幾年的挑戰更為嚴峻。

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責任編輯：葉芷樺

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