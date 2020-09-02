【新冠狀肺炎】時裝集團I.T被入稟追租24次 每次涉及34至140萬

一場新冠肺炎疫情令衆多商戶經營困難，最近商人沈嘉偉旗下的時裝集團I.T（0999），被指由5月中至今，曾被入稟追租24次，每次涉額34至140萬，未知欠租是否已經全數支付。

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業主之一的恒隆地產發言人指，明白顯示商戶經營困難，因此會向I.T提供租金寬減，另外會繼續與有關商戶商討解決方案，而另一業主新鴻基地產則指5月已撤回入稟。

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翻查區域法院入稟記錄，由今年5月14日至今，恒隆地產一共入稟追租共24次，向由商人沈嘉偉佔6成股權的I.T APPARELS LIMITED追討欠租，當中有23次涉及恒隆地產位於銅鑼灣百德新街51及53號、及京士頓街2號FASHION WALK名店坊的多個舖位、同時涉及旺角荷李活商業中心1樓舖位。根據資料顯示，恒隆每次入稟均是追討一個月租金數目，由35萬至140萬不等。

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責任編輯：翁嘉陽