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Tinder等交友App遭封鎖　被控含不道德内容

科技 15:00 2020/09/02

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巴基斯坦政府表示，因交友應用程式含有不道德内容，決定封鎖Tinder、Grindr等5款程式。

近年不少人選擇用交友App結交朋友和認識對象，新冠肺炎疫情下，交友App漸受到用戶歡迎。但最近巴基斯坦政府表示，因交友應用程式含有不道德内容，決定封鎖Tinder、Grindr等5款應用程式。

據報道，巴基斯坦政府表示，目前已向5款應用程式發出通知，並警告平台監管不道德及不雅的内容， 避免對社會造成負面影響。當局要求有關的應用程式需按照法例，終止約會服務並限制綫上直播內容。除了Tinder及Grindr之外，另外涉及Tagged、Skout及SayHi三款應用程式。

<<【Tesla交友】Tesla車主專享　「Tesla Dating」交友App登場

<<【居家抗疫】美國網紅開發新款手遊　迅速登上歐美下載榜首

據分析公司Sensor Tower數據顯示，在過去12個月中，Tinder在巴基斯坦下載次數超過44萬次，而Grindr、Tagged及SayHi下載量達到30萬次，Skout下載量達10萬次，用戶數量不斷上升。

較早前，巴基斯坦亦曾經對短視頻程式抖音（TikTok）發出警告，禁止平台内傳播淫穢粗俗的內容，TikTok隨即已更新社群守則，並刪除有關的違規影片。

責任編輯：李寶如

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