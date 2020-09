【法國疫情】日光浴沙灘成傳播黑點 人口密度比鄰近城市高6倍

即使受新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情衝擊,仍無阻法國人去半裸日光浴沙灘的動力。近日,法國新增確診飆升,最高單日確診逾7000人,其中大部分來自愛德角(Cap d'Agde)日光浴沙灘的度假村。法國衛生部門在該區進行檢測發現,800人中有30%都對病毒測試呈陽性,確診率比周圍地區高四倍。

有愛德角度假村的遊客分享:

「這裡所有人全裸,整天都保持密切接觸。」("Everyone is in close contact all day long and of course naked.")