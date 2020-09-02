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【法國疫情】天體灘成播毒黑點 人口密度比鄰近城市高6倍

環球社會熱點 14:11 2020/09/02

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法國愛德角（Cap d'Agde）日光浴沙灘成新冠肺炎病毒傳播黑點。

即使受新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情衝擊，仍無阻法國人去半裸日光浴沙灘的動力。近日，法國新增確診飆升，最高單日確診逾7000人，其中大部分來自愛德角（Cap d'Agde）日光浴沙灘的度假村。法國衛生部門在該區進行檢測發現，800人中有30%都對病毒測試呈陽性，確診率比周圍地區高四倍。

有愛德角度假村的遊客分享：

「這裡所有人全裸，整天都保持密切接觸。」（"Everyone is in close contact all day long and of course naked."）

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在爆發新冠肺炎疫情前，這裡每日可吸引45,000名遊客，4成遊客來自外國，以荷蘭和德國最多，其次是英國和意大利。疫情下生意大受打擊，解封後各度假村爭著吸客，當地有10,000個露營點和15,000個床位，人口密度是附近城市蒙彼利埃（Montpellier）的7倍。有酒店負責人更承認，曾有人在天台舉辦派對，群眾沒有保持社交距離。

8月下旬，當地一間酒店有兩名員工對新冠肺炎病毒測試呈陽性。法國衛生當局表示，愛德角的檢測中心的確診率比周圍地區高四倍。

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責任編輯：葉芷樺

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