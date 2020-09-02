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【零售寒冬】I.T多店傳欠租　遭恒隆入稟追租24次

即市財經 13:57 2020/09/02

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本地傳媒報道，沈嘉偉持有的時裝集團I.T自5月至今，曾被恒隆地產曾被恒隆地產入稟追租共24次。

本港新冠肺炎疫情未止，零售業界繼續冰封，市場開始傳出零售商欠租的消息。本地傳媒報道，沈嘉偉持有的時裝集團I.T （0999） 自5月至今，曾被恒隆地產 （00101） 及新鴻基地產 （00016） 追租，當中曾被恒隆地產入稟追租共24次，包括位於銅鑼灣百德新街51及53號、及京士頓街2號FASHION WALK名店坊多個舖位、以及旺角荷李活商業中心1樓等舖位，每宗入稟追討的租金涉資34萬至140萬元。

本報已向I.T查詢，暫未有回覆。

銅鑼灣名店坊有多個名牌均由I.T代理，包括COMME DES GARCONS、McQ、ZUCCa等。報道引述恒隆地產發言人指，除了向I.T集團提供租金寬減外，將會繼續與他們商討，以期達成解決方案。

新地向I.T追討34萬元租金

新鴻基地產旗下位於上水的新都廣場5月中旬亦曾向I.T追討double-park分店兩個月租金，合共34萬元。報道引述新都廣場管理公司指，5月份已撤回相關入稟狀。

I.T經營情況嚴峻，截至2月29日止全年錄得虧損逾7億元。而今年財年首財季（3月至5月）港澳同店銷售按年跌49.1%，中國跌11.8%，日本及美國跌66.1%，料期內錄得淨虧損。

I.T於第一期保就業計劃中，領取約4710萬元，補助1809名員工。截至今年2月底止，公司合共聘有全職僱員7,116人，較去年度減少644人。

相關文章：【零售寒冬】I.T首財季料轉虧 港澳同店銷售跌49%

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編輯：袁諾曦

香港股票 I.T（00999） 恒隆 新都廣場 Fashion Walk 新冠肺炎疫情

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