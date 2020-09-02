【iPhone 12】csl 揭5G版iPhone即將開售？10月1開始可用500元折扣碼

▲ 香港電訊（06823）旗下csl的網上購物平台Club Like最近推出一項適用於全新指定iPhone 旗艦手機專用的500元購物折扣，或揭5G版iPhone即將開售！

連月來有關蘋果（Apple）5G新旗艦機iPhone 12的消息不斷，據香港電訊（06823）旗下csl的網上購物平台Club Like最近推出一項適用於全新指定iPhone 旗艦手機專用的500元購物折扣，而其折扣碼的條款指有效期為10月1日開始，或揭5G版iPhone即將開售！

據該新iPhone折扣碼描述，購買預計於2020年第4季推出的全新指定iPhone 旗艦手機，有效期就為今年10月1日至 2021年 3 月 31 日內。同時csl的宣傳圖片中更可見，該折扣是用於全新指定「5G旗艦手機」。

▲ csl網上購物平台Club Like的宣傳圖片中更可見，該折扣是用於全新指定「5G旗艦手機」。（Club Like官網圖片）

事實上，本港今年4月已正式啟用5G，不過一眾果迷一直苦候多時的5G版iPhone近日終於不斷傳來新消息。雖然該網站亦表明，確實發售日期請留意官方公佈，但早前蘋果在上月進行YouTube直播測試時，意外釋出影片暗示今年iPhone 12新機發布日或定於9月10日，即下周四。

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另據蘋果爆料達人Komiya早前在Twitter上列出的iPhone12系列售價及預購時間，其中指出iPhone 12 5G 及iPhone 12 Max 5G 會首先於10月2日開始預售，於10月9日開始送貨。各位等待5G版iPhone推出的果迷，請留意本網持續更新！

責任編輯：張寶燕