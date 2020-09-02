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【美股焦點】獲對沖基金D.E. Shaw持有　柯達股價周一最高升逾6成

股樓投資 17:42 2020/09/02

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老牌菲林廠商柯達正尋求轉型藥廠，股價曾經一度由2美元炒作至60美元，隨後又跌回個位數股價，本周一（8月31日）收報6美元。不過周二（9月1日）柯達股價又坐上過山車，盤中最高升至9.87美元，收市仍報7.3美元，升幅高達22%。

柯達今日並無重大消息傳出，何以股價飆升？事關大型對沖基金德劭（D.E. Shaw & Co）看好該公司，並大手掃貨。根據德劭披露信息，截至8月21日，德劭持有超過390萬股柯達，大約是柯達5.2%的股份。分析認為，德劭更側重於量化交易，這意味著該基金買入或賣出某隻股票，不一定代表其對這隻股票的長期看法。

【美股戰報】ZOOM市值單日升四成　李嘉誠身家一日暴增240億元 了解請按，【下一頁

不過市場仍被柯達獲德劭買入點燃，周二柯達股份交易額高達8.8億美元，升幅高達22%。此前柯達達於7月28日表示，與美國政府達成協議，獲得7.65億美元貸款，以加快國內生產不同藥物，減少美國對外國資源的依賴。後來傳出柯達高層在消息公布前大量後買股票，美國政府決定暫停該筆貸款，並調查此事。

誰是德劭D. E. Shaw ?

德劭是全球公認的三大量化基金之一，其創始人David Elliot Shaw是個傳奇人物，曾經任教哥倫比亞大學，隨後進入金融科技領域，他以2,800萬美元創辦的對沖基金，截至今年6月，資管規模已經達500億美元，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeffrey Bezos）曾在該行擔任高級副總裁。

Shaw本人被譽為「量化分析之王」，亦是知名著作《股市金融怪傑 （Stock Market Wizards： Interviews with America's Top Stock Traders）》的其中一位受訪者。

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編輯：李勝男

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