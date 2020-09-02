【英國疫情】約翰遜拒見染疫死者家屬 被轟無情

英國疫情持續，英國首相約翰遜早前承諾會與因新冠肺炎而死亡的死者家屬會面。不過，有代表新冠肺炎死者家屬的組織踢爆，約翰遜稱因公務繁忙而拒絕與他們會面，該組織怒斥約翰遜「無情」。

英國廣播公司（BBC）報道指，代表1,600名新冠肺炎死者家庭的組織「Covid-19 Bereaved Families for Justice」表示，曾5度致函予約翰遜（Boris Johnson），稱希望與約翰遜會面。

約翰遜當時回覆指，他「一定」（of course）會與死者家屬會面。

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不過，該組織指，約翰遜在數天後再向他們表示，自己公務繁忙，不能與他們會面。

該組織聯合創辦人古德曼（Jo Goodman）指：

「首相的態度是360度轉變，先是躲避該5封信，然後在直播電視節目上同意與我們會面，再靜悄悄地告訴我們他太忙。這是無情。」 （The prime minister has done a 360 - dodging five letters, then agreeing on live TV to meet with us, and now quietly telling us he's too busy. It's heartless.）

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唐寧街發言人回應報道時指，約翰遜仍然承諾會與死者家屬會面，又形容約翰遜「堅決戰勝這種病毒」（resolute in his determination to beat this virus），以避免再有人因新冠肺炎而死亡。

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責任編輯：林嘉莉