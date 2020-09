【英國疫情】約翰遜拒見染疫死者家屬 被轟無情

英國疫情持續,英國首相約翰遜早前承諾會與因新冠肺炎而死亡的死者家屬會面。不過,有代表新冠肺炎死者家屬的組織踢爆,約翰遜稱因公務繁忙而拒絕與他們會面,該組織怒斥約翰遜「無情」。

英國廣播公司(BBC)報道指,代表1,600名新冠肺炎死者家庭的組織「Covid-19 Bereaved Families for Justice」表示,曾5度致函予約翰遜(Boris Johnson),稱希望與約翰遜會面。

約翰遜當時回覆指,他「一定」(of course)會與死者家屬會面。

不過,該組織指,約翰遜在數天後再向他們表示,自己公務繁忙,不能與他們會面。

該組織聯合創辦人古德曼(Jo Goodman)指:

「首相的態度是360度轉變,先是躲避該5封信,然後在直播電視節目上同意與我們會面,再靜悄悄地告訴我們他太忙。這是無情。」

(The prime minister has done a 360 - dodging five letters, then agreeing on live TV to meet with us, and now quietly telling us he's too busy. It's heartless.)