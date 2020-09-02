  • 34°C
香港時間 : 2020902日 (三) 14:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

「港版納指」破頂 ETF續登場吸資金助推升科技股

即市財經 13:32 2020/09/02

分享：

科技股逆市造好，推動有 「港版納指」之稱的恒生科技指數今日創新高。由於科技股為現時資金追捧的焦點，令科技指數推出以來受市場關注，隨着更多科技指數相關ETF產品推出，勢必吸引更多資金流入板塊，令板塊更熾熱。

今早科技股龍頭中ATMX，有阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 齊破頂，另外京東 （09618） 亦破頂。龍頭股推升，科技指數今日高見7891點，終衝破指數回溯數據於7月初創的高位7776點。

本周再有推兩ETF 科技更熾熱

現時科技股當炒，科技指數推出受市場關注，美股納指近日屢破頂，本港科技股持續攀升，「港版納指」創新股為預期之內。

早前在恒指公司推出科技指數時表示，希望指數將成為恒指及國指以後第三款旗艦產品。事實上，在科技指數推出剛1個月，便有首隻相關的ETF推出，反映市場對相關產品需求強勁。南方恒生科技 （03033） 於上周五推出，即成市場焦點，甚至於掛牌首日開市時段，因散戶搶貨而出現一度ETF價格大幅高於資產淨值（NAV）的事件，反映投資者追入的衝動。在市場強勁的需求下，推出不足1周，南方恒生科技ETF的總資產淨值已由初始投資的逾1億元，激增至近33億元。

相關文章：【港版納指】首隻科技指數ETF掛牌熱爆 相關風險你要知（訂戶專享）

在南方恒生科技ETF搶閘後，本周陸續會再有兩隻科技指ETF推出，再印證市場對相關產品的需求殷切。華夏基金旗下的恒生科技指數ETF （03088） ，以及恒生投資的恒生科技指數ETF （03032） 分別於本周四、周五登場，勢必推高科技板塊股的熾熱情度。隨着更多相關ETF推出，將吸引更多資金流入，科技股ETF被動資金有望逐步成為市場重要力量，推升科技股表現。

 

 

「港版納指」表現跑出 吸引投資者目光

科技股表現突出，破頂後恒生科技指數今年以來，已累升逾6成，表現不但跑贏恒指的1成跌幅，亦遠遠拋離納指的3成升幅。科技股升勢強勁，吸引投資者的目光，加上恒指的舊經濟股佔比重，令恒指表現一直跑輸外圍，恒指科技指數推出，吸納了市場的需求。而ETF吸引資金流入，亦再利好科技股升勢，構成利好的循環。

責任編輯：錢家鋒

ETF 恒生科技指數

上一篇文章

【港股市況】恒生指數午後跌不足100點　圓通國際速遞飈1.5倍（不斷更新）

下一篇文章

【京東股價】京東升逾6%創新高 香港半年銷售額增近3倍（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】農夫山泉9633擬上限定價　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉9633擬上限定價　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【美國制裁】美國封殺華為　累美國半導體業積壓庫存
【美國制裁】美國封殺華為　累美國半導體業積壓庫存
【美股焦點】Tesla拆股即宣布配股涉最多50億美元　股價即跌4.7%
【美股焦點】Tesla拆股即宣布配股涉最多50億美元　股價即跌4.7%
【新股IPO】百勝中國9987次日招股 孖展暫錄54.5億超購近6倍（不斷更新）
【新股IPO】百勝中國9987次日招股 孖展暫錄54.5億超購近6倍（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升逾80點　觀望「小非農」數據（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升逾80點　觀望「小非農」數據（不斷更新）
【新股IPO】百勝中國9987今招股入場費23636元　國際配售已足額（第四版）
【新股IPO】百勝中國9987今招股入場費23636元　國際配售已足額（第四版）