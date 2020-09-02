「港版納指」破頂 ETF續登場吸資金助推升科技股

科技股逆市造好，推動有 「港版納指」之稱的恒生科技指數今日創新高。由於科技股為現時資金追捧的焦點，令科技指數推出以來受市場關注，隨着更多科技指數相關ETF產品推出，勢必吸引更多資金流入板塊，令板塊更熾熱。

今早科技股龍頭中ATMX，有阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 齊破頂，另外京東 （09618） 亦破頂。龍頭股推升，科技指數今日高見7891點，終衝破指數回溯數據於7月初創的高位7776點。

本周再有推兩ETF 科技更熾熱

現時科技股當炒，科技指數推出受市場關注，美股納指近日屢破頂，本港科技股持續攀升，「港版納指」創新股為預期之內。

早前在恒指公司推出科技指數時表示，希望指數將成為恒指及國指以後第三款旗艦產品。事實上，在科技指數推出剛1個月，便有首隻相關的ETF推出，反映市場對相關產品需求強勁。南方恒生科技 （03033） 於上周五推出，即成市場焦點，甚至於掛牌首日開市時段，因散戶搶貨而出現一度ETF價格大幅高於資產淨值（NAV）的事件，反映投資者追入的衝動。在市場強勁的需求下，推出不足1周，南方恒生科技ETF的總資產淨值已由初始投資的逾1億元，激增至近33億元。

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在南方恒生科技ETF搶閘後，本周陸續會再有兩隻科技指ETF推出，再印證市場對相關產品的需求殷切。華夏基金旗下的恒生科技指數ETF （03088） ，以及恒生投資的恒生科技指數ETF （03032） 分別於本周四、周五登場，勢必推高科技板塊股的熾熱情度。隨着更多相關ETF推出，將吸引更多資金流入，科技股ETF被動資金有望逐步成為市場重要力量，推升科技股表現。

「港版納指」表現跑出 吸引投資者目光

科技股表現突出，破頂後恒生科技指數今年以來，已累升逾6成，表現不但跑贏恒指的1成跌幅，亦遠遠拋離納指的3成升幅。科技股升勢強勁，吸引投資者的目光，加上恒指的舊經濟股佔比重，令恒指表現一直跑輸外圍，恒指科技指數推出，吸納了市場的需求。而ETF吸引資金流入，亦再利好科技股升勢，構成利好的循環。

責任編輯：錢家鋒