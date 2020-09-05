【基金投資】買股票好難賺？　一篇文教你揀一隻優質基金

近兩日美股略有回調，不少投資者忍痛離場，亦有投資者趁機入市。無論如何，股市總是一場對人性的終極考驗。如能買入一直好基金，投資者反倒可以坐享其成。如何挑選一隻優質基金？本欄建議主諸位須考慮諸多因素，但整體而言，一隻優質基金須具備以下三個要素：1）優越回報、2）較低的投資風險、及3）可靠的基金經理人。

1.優越回報

說到投資基金的回報，大體上離不開兩部分，一是基金價格上升，又稱資本增值，二是股息。舉例，投資10萬買基金，如年內基金價格上升5%，派息5%，相當於資產總額上漲10%至11萬，增長的1萬元就是投資基金的回報。

所謂的基金價格，就是基金投資組合價格的變動，投資組合價格因市場價格而升值，那麼基金價格便會上升，反之亦然。

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挑選基金時，除了看價格升跌幅多，投資者也可將基金與基準指標（Benchmark）及同類基金比較。基準指標就是一籃子資產的綜合表現，基金經理會選擇一項基準指標與基金比對，基金經理有時也會根據其基準指標來選定投資對象。

除了要參考指標外，一隻優質的基金，其回報也優於同類型的基金。認購基金之前，投資者可留意基金1年、3年、5年、10年及成立以來的累積表現，升幅較高者更值得投資者青睞。不過要提醒讀者的是，基金的過往表現，並不代表將來表現。

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至於派息，基金經理會按基金表現而向投資者定期派發回報。但投資者要留意並非所有基金必定會派息，且所謂的派息率只是基金定下的目標，並非保證。有部分基金希望保留其可分派收入而作再投資，因此選擇不派息。

就算基金派發收益，投資者也要留意派息的資金來源，部分基金的派息並非來自可分派的投資淨收入，反之拿本金來派息，那就是「以本派息」！若基金是直接從其資本派息，其資產淨額就旋即縮減，其時基金的投資總回報相當於零。投資者可留意，基金網站的「派息成分表」（Dividend composition table）會註明派息來源，多少來自可分派的投資淨收入，多少來自其資本。

2.重視風險

衡量基金不能只看回報而不看風險，常用的基金風險衡量指標有：貝他係數（beta）、標準差（Standard Deviation）及夏普比率（Sharpe ratio）。

基金價格的波動幅度愈大，風險也相應增加。貝他係數，通常用來與大盤指數相比，如果大盤指數為1，基金貝他值大於1，代表基金波動幅度大於大盤。

而標準差就是投資可能出現的變動程度，投資者可利用基金過往的標準差，來預測未來基金最有可能出現的回報範圍。例如一隻基金的一年期標準差是30%，代表這基金淨值一年內可能上漲30%，或下跌30%。基金的標準差愈大，意味基金的波動性愈高。

若兩隻基金波幅相若，夏普比率可用來比較那一隻基金回報更佳。何為夏普比率？即是每承擔一單位的投資風險，相應獲得的超額報酬；假設基金的夏普比率為2，即代表基金每承受1個單位的風險，就可獲得2個單位的額外回報。一般夏普比率愈大，表示該基金投資性價比愈高。

同時，鑒於資產類別不同，其風險也不一樣。一眾基金中，貨幣市場基金的風險最低，債券型基金也算是較為保守的，而股票型基金風險最高，當中若集中於單一行業的股票型基金，其風險系數也是最高。

3.合適的基金經理

基金經理是基金資產的直接管理人，因此基金能否跑贏跑輸大市，與基金經理的選股理念與策略有莫大的關係，投資者從基金的持倉中，便可以略知一二，從而選擇與自己投資理念相符的基金經理。

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編輯：李勝男