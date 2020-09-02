【美國示威】洛杉磯警連開20槍 擊斃踩單車黑人

美國反種族歧視示威持續，美國威斯康星州的示威演變成騷亂之際，洛杉磯再發生黑人遭警槍殺事件。洛杉磯警員截停1名踩單車時違規的黑人男子時，因男子嘗試逃跑而連開20槍將其擊斃，當地因此再爆發示威。

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29歲的黑人男子基齊（Dijon Kizzee）周一（8月31日）下午踩單車，途徑南巴德朗大道（South Budlong Avenue）。警員指基齊違反交通規則及要求對方停下，但基齊突然逃跑。

警員成功追截基齊後，稱基齊擊打其中一名警員的臉部，基齊於雙方糾纏期間跌落部分隨身衣物。警員發現衣物中有黑色手槍，隨即向基齊開槍。基齊經急救後，仍當場宣布死亡。

美媒更引述代表基齊家屬的律師克倫普（Ben Crump）指，基齊事發時最少身中20槍，警方更將其遺體留於街上長達數小時。

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槍擊案發生後，團體「黑人性命攸關洛杉磯」（Black Lives Matter L.A.）於Twitter發文，號召示威者聚集。美媒估計，周一晚約有一百名示威者於現場抗議。

基齊家屬及其發言人表示，基齊事發時只是攜帶槍支，而非動用武器，認為基齊當時並無對警員安全構成威脅。他們呼籲警方公布涉事警員的身份，同時作出刑事起訴。

美國威斯康星州基諾沙（Kenosha）早前有黑人男子遭警員槍傷致癱，引發新一輪示威。再加上美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員跪頸致死的事件，令美國的反種族歧視活動持續多月。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國洛杉磯有警員截停踩單車時違規的黑人男子時，因男子逃跑而開槍將其擊斃。