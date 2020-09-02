【美股戰報】ZOOM市值單日升四成　李嘉誠身家一日暴增240億元

受惠在家工作及在家學習熱潮，視像會議程式Zoom（ZM.US）上季收入按年大增3倍至6.64億美元，盈利更按年升近33倍，達1.86億美元，股價單日暴升40.7%，報457.69美元，現時盤後股價微跌2.95%，報454.7美元。

長和系最近又有新投資...【下一頁】

長和系創辦人李嘉誠早在2013年，通過維港投資分別以650萬美元及3000萬美元參與Zoom的B輪及C輪投資。據李嘉誠披露的持股文件所見，現時他通過Bucatini Enterprises Limited等企業持有2400萬股Zoom的股份，佔Zoom流通股份比例8.5%。

Zoom股價單日暴漲，令李嘉誠持有的ZOOM市值單日暴升四成，據彭博資料顯示，連同其他資產，其身家淨值單日增加31億美元（約241.8億港元）或10%至326億美元（約2542億港元）。

資產 市值 佔比 Zoom 110億美元 33.7% 長和 75億美元 23% 長實 68億美元 20.8% 現金及其他資產 60億美元 18.4% 加拿大哈斯基能源 9.88億美元 3% 和記電訊 6400萬美元 0.19% 長江基建 2840萬美元 0.08% 郵儲銀行 1.37億美元 0.42%

彭博綜合公開所得的資料顯示，Zoom的持股佔李嘉誠身家比例的33.7%、長和（0001）及長實（01113）則分別佔23%及20.8%，市值分別達75億美元及68億美元至於其他持股包括長建（01038）、和記電訊（00215）、郵儲銀行（01658）及加拿大哈斯基能源公司（HSE.CN）等，則佔其身家比例的4.1%，其餘18.4%則為現金及其他資產。

李嘉誠通過旗下創投基金維港投資入股多家著名企業，包括Facebook、Razer、Spotify等。