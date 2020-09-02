【教育股洗倉】習近平提出加強監管教育股洗倉　高教職教影響有限可低吸？

▲ 習近平提出要規範民辦義務教育，令內地教育股受壓。

中國國家主席習近平昨日主持中央全面深化改革委員會第十五次會議，提出要強化民辦義務教育規範管理，令內地教育股急跌，睿見教育 （06068） 中午跌21.9%至3.24元、天立教育 （01773） 跌23.4%至6.73元、楓葉教育 （01317） 跌18.8%至2.5元、成實外教育 （01565） 跌11.8%至2.55元，均創近1個月低位。而中滙集團 （00382） 、東方教育 （00667） 及中教控股 （00839） 跌2%至4%不等。

暫時實際政策尚未出台，不過今次規範主要針對義務教育，意即主打K12的教育股會較受影響，今日被洗倉的睿見教育及天立教育即為主打K12的教育股。內地K12教育是指小學6年、初中3年和高中3年，合共12年的基礎教育，至於高教、職教等影響料較輕微，因此中滙集團、東方教育及中教控股等股價跌幅相對較輕。實際上，2018年已傳出民促法送審稿，對K12擴張帶來不確定性，因此股價低沉一段時間，相反高教、職教等股份較快反彈，今次或重複類似走勢。

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編輯：謝克迪