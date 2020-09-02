▲ 【澳洲疫情】前總理暗示犧牲長者 被轟同情心跌至新低

新冠肺炎在澳洲肆虐，重挫當地的經濟。前總理阿博特暗示，政府應該犧牲長者的生命，保住澳洲年輕人的生計。反對黨領袖嚴厲斥責該言論，認為阿博特的同情心已跌至新低點。

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阿博特（Tony Abbott）在英國倫敦發表演講時，提到澳洲政府處理疫情的手法。他表示，政府沒有考慮新冠肺炎危機帶來的經濟代價，封城可減少確診，但不能消除病毒；結果不只是經濟停頓，民眾生活亦大受影響。

他認為，很難定義人命的價值，因為每個人的性命都是寶貴的，政府就如醫生一樣對待疫情，而不是像「健康的經濟學家」一樣，思考什麼是「不得不承受的死亡水平」。

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阿博特被指是暗示，政府應該讓一些年老的新冠肺炎患者自然死去，即犧牲長者的生命，成全年輕人的生計，以減少經濟損失。

在野黨領袖阿爾巴內塞（Anthony Albanese）批評，阿博特一向不是以同情心聞名，但今次可見，同情心跌到新低。他認為，阿博特的言論對新冠肺炎患者及其家人造成巨大傷害。

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責任編輯：鄧燕君