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【禁堂食】晚市禁堂食時間延至十點　餐飲股有望見底？

即市財經 12:56 2020/09/02

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大家樂去年度純利挫近9成。

限聚令等社交距離措施安排於本周四到期。《經濟日報》引述消息指，禁堂食時間會微調，由晚上9時，調整至晚上10時。餐飲股變動暫不大，大家樂 （00341） 中午收報17.9元，逆市微升0.2%；大快活 （00052） 報19.12元，跌0.2%。太興 （06811） 、翠華 （01314） 半日無升跌。

敍福樓 （01978） 仍跌3.2%，午收0.45元； 稻香 （00573） 跌逾2%。富臨 （01443） 半日無升跌。

禁堂食以來兩大快餐股升近兩成

本港疫情持續，為加強防疫，最早始於食物及衞生局局長陳肇始於7月中旬表示，要求食肆暫停晚市堂食是希望減少市民聚集，若疫情更加嚴重，不排除全面禁止堂食，當時在港上市一眾餐飲股應聲下跌。

當政府再於7月29日起，禁止堂食的規定擴展至全日後，惟市面上看見不少市民在路邊、公園進食，政府則快速收回相關指令，網絡上興起「昨天不許堂食／今天又許了／像極了愛情」的創作。

在餐飲股上，隨着食肆試驗過全面禁堂食後，生意可謂跌無可跌，最差的情況已經見過；餐飲股當時的14天RSI已在今年最低位水平，反映股價已相當低殘，加上MACD始見買入訊號，故開始獲得聰明資金逐步關注。

內地餐飲股較本地餐飲股更值博

隨着限聚令放寬，本港網絡覆蓋最多的快餐股大家樂及大快活亦由7月底起回升，股價分別升19.7%及17.3%，遠跑贏恒指同期不夠1%的升幅。由兩者股價圖所見，近日已收復250天綫阻力位，技術走勢向好，惟前景未宜看得過份樂觀。

以大快活為例，股價已升至前頂5月高位19.5元。翻查資料，5月份本港的新增確診數字為單位數，與目前情況差不多，但暫看不出大快活基本因素太大改變，生意額短綫應難以大幅回升，故要追餐飲股的話，不如考慮強勢的內地餐飲股，似乎值博率更高。

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編輯：吳敏芳

香港股票 富臨集團控股（01443） 稻香控股（00573） 翠華控股（01314） 太興集團（06811） 餐飲 限聚令 大家樂（00341） 見底 大快活
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