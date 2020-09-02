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【新冠肺炎疫苗】康希諾生物於俄羅斯開始III期臨床試驗　港股跌幅收窄一半、A股倒升（第二版）

即市財經 13:31 2020/09/02

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獲得中國首個新冠病毒疫苗專利的康希諾生物表示，將於俄羅斯進行新冠肺炎疫苗III期臨床試驗。

新冠肺炎疫情在全球持續，獲得中國首個新冠病毒疫苗專利的康希諾生物 （06185） 公布，已開始重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒5型載體）（「Ad5-nCoV」）的III期臨床試驗。康希諾生物股價半日跌9.4%，中午收報144元，成交3.2億元，中午公告後，康希諾生物股價午後收拾約一半失地，最新跌5%，暫報150.8元，成交增至4.8億元。

康希諾生物A股（滬：688185）午後就轉升1.95%，最新報264.05元人民幣。

康希諾生物表示，已與NPO Petrovax Pharm，LLC（「Petrovax」）簽訂協議。根據協議，公司和Petrovax將共同推進在俄羅斯進行Ad5-nCoV的三期臨床試驗。公司和Petrovax已收到俄羅斯聯邦衛生部關於Ad5-nCoV的臨床試驗申請批准，並在俄羅斯開始Ad5-nCoV的III期臨床試驗入組。此外，公司目前正在推動Ad5-nCoV的國際多中心III期臨床試驗，並計劃在多個國家開展Ad5-nCoV的III期臨床試驗。

康希諾生物首席財務官（CFO）王靖日前表示，新冠肺炎疫苗正進行臨床測試，預期3至6個月後會有第三期臨床測試的初步結果。

相關文章：【新冠肺炎疫苗】康希諾生物：料3至6個月有疫苗第三期臨床測試初步結果

相關文章：【新冠肺炎疫苗】康希諾獲中國首個疫苗專利　陶冬：新冠肺炎疫苗料最快10月底推出

 

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 冠狀病毒 疫苗 康希諾生物－B（06185） 康希諾（滬：688185）

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