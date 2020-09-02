【酒店自救】K11 ARTUS推度假套餐　下廚住宿5,750元起

▲ K11 ARTUS寓館即日起至2020年9月30日，推出一系列度假套餐，包括在「家」下廚住宿套餐及海濱「宅渡假」。(K11 ARTUS提供圖片)

疫情下旅客盡失，除了減價外，酒店亦推特色套餐吸本地客度假。K11 ARTUS寓館即日起至2020年9月30日，推出一系列度假套餐，包括在「家」下廚住宿套餐及海濱「宅渡假」。

【疫市求生】Klook推直播優惠吸客 酒店Staycation買一送一（附教學圖）

【疫市求存】企業疫下求生術 舉辦非牟利項目可增競爭力？

在「家」下廚住宿套餐會為客人準備兩款主菜和兩款配菜的食材及調味料，在寓館內親手烹飪的居家菜餚。套餐還包括一晚住宿、精選早餐和無限次享用K11 ARTUS的設施，包括設施先進的健身房和室外恆溫游泳池，價格由5,750元起。

海濱「宅渡假」價格由4,200元起，套餐包括在私人寓所里享用ARTISANAL下午茶套餐、每日精選早餐、在25米的露天無邊泳池中暢遊以及在The Studio參加60分鐘的私人教練健身課程。

此外，透過K11 ARTUS官網預訂所有住宿套餐，客人可以獲得價值高達2,000元的餐飲消費額，用於透過寓所的IPTV智能電視設備點餐。餐飲將直送到私人寓所，讓賓客安心「居家」享用美食。

想知更多自救方法？了解請按【下一頁】

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？ 網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅