【韓流文化】偶像吸金力驚人？　韓6月音像製品國際收支順差達1.4億

▲ 首部奪得康城影展金棕櫚獎的電影《上流寄生族》，分別在奪獎前和奪獎後，短時間內先後在香港上映兩次。（上流寄生族官方劇照）

韓流文化近年盛行，由少女時代、EXO、防彈少年團、TWICE到BLACKPINK等，韓國男女子組合深受年輕人歡迎。據韓國銀行（央行）表示，受惠於韓流偶像在全球粉絲獲得的人氣，今年6月音像製品及相關服務的國際收支，創1,840萬美元（約1.4億港元）順差，為連續9個月保持順差。

據韓聯社報道，音像及相關服務國際收支的數據，不只包括韓國音樂，還有電影及電視節目等，於其他國家獲取的收入，並減去海外進口音像製品支出。該項目的國際收支順差，若不計算去年9月為零，自2014年10月保持順差達59個月。

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其實韓國近年除了偶像組合外，電影、電視劇亦非常流行，吸金力甚強，例如首部奪得康城影展金棕櫚獎的電影《上流寄生族》，該片更分別在奪獎前和奪獎後，短時間內先後在香港上映兩次。至於其他大熱劇集《來自星星的你》、《鬼怪》，以及翻拍中國劇集的《步步驚心：麗》等，除了植入式廣告外，還能帶動劇中角色的周邊產品銷售。

今年在新冠肺炎疫情下，較多人選擇留在家中「煲劇」。據網絡排名平台Ranker於8月發布的2020年最佳新韓劇，首位是《雖然是精神病但沒關係》，其次分別為《Memorist》、《梨泰院class》等。

責任編輯：馬意文