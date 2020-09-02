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【電動車】新型能源電動車再掀熱潮　料2025年銷量達700萬

科技 12:33 2020/09/02

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美國電動車品牌Tesla近日股價飆升，或掀起環球新一波電動車熱潮。

環球科技進步，以及對環保新能源需求激增，電動車近年發展迅速，近日電動車品牌Tesla再獲市場追捧，股價高速飆升，而易名恒大汽車的恒大健康（00708），亦於較早前預告未來將會量產6款新型電動車，令市場再次掀起了一陣電動車熱潮。

料2030年銷量達1700萬架

到底電動車市場如何，德勤中國管理諮詢汽車行業總監牟嘉文表示，以內地電動車銷量為例，預計今年全年對比2019及2018年，只有輕微增長。「今年3、4、5月期間，新冠肺炎影響電動車整體銷情，但7月銷量反錄得按年升幅，預計今年新能源汽車銷量約為110萬架，與去年的105萬至106萬架比較，僅有輕微增幅。」

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以往內地購買新能源汽車，政府會給予補貼，牟嘉文則表示，其實去年6月，內地政府將逐步調低整體補貼計劃比例，或是影響新能源車輛銷情的其中一個原因。但牟嘉文亦指出，這幾年，中國內地的電動車充電基礎設施將會在未來幾年漸趨完善。「因此我們預測到了2025年，國內新能源汽車的銷售量將大幅增長到接近700萬架，到了2030年，將達到1700萬架。

新能源汽車使用成本低

近年環保概念主導市場，令新能源汽車漸漸跑出。牟嘉文解釋，新能源汽車，比起以往的柴油及汽油汽車，使用成本都較低。「對比汽油車與新能源車，前者需要500元才能入滿，而電動車可能只要60至80元就可以充滿電，因為電費費用比汽油便宜得多。」

德勤中國管理諮詢汽車行業總監牟嘉文表示，預測到了2025年，中國內地新能源汽車的銷售量將大幅增長到接近700萬架次，到了2030年，將達到1700萬架次。（受訪者提供圖片）

正因為使用成本低，新能源電動車漸受市場追捧。「早些年，內地的電動車品牌只有比亞迪，而近年美國電動車品牌Tesla成功打入內地，今年所見，其他傳統車廠如日產（Nissan）等都開始推出電動車車款，相信未來電動車選擇會更多。」

牟嘉文指出，Tesla品牌電動車在中國內地銷量驚人。「每月銷量都有1萬多架，對內地市場衝擊非常大。」他亦指出，市場分析所見，暫時國際電動車品牌比國內品牌要好，但所佔的大部分是售價25萬元人民幣或以上的市場，而車價25萬元人民幣以下的小型電動車品牌，還是國內的車廠優勢較顯著。

牟嘉文透露，國內的電動車車廠亦並非單純地以新能源為招徠。他舉例，中國內地的蔚來汽車（NIO）、小鵬汽車等公司，與傳統車廠的營運概念不一樣。「以往企業看車只是一個機器，而現在則可看作是一個智能裝置，車輛的壽命、用戶的使用習慣，整個過程都能紀錄，對改進汽車質素、效能均有幫助。」

牟嘉文表示，政府近月將新能源汽車補貼延長至2022年，是希望支持市場平穩發展。「新能源汽車過去幾年因為政府補貼而蓬勃發展，但補貼將會驟減，現時則是主要補貼車價為30萬元人民幣或以下的新能源車輛，其實是希望市場能進入正常的淘汰階段。」因此他預料，這幾年是新能源汽車市場的整頓時期，特別是對OEM代工生產企業而言，是提升汽車技術，以及營造品牌優勢的好時機。

冀電池效率提高　或刺激車價下跌

環球新能源汽車市場蓬勃發展，內地市場亦不徨多樣。德勤中國管理諮詢汽車行業總監牟嘉文表示，目前內地有近100多個新能源以及電動車相關的公司，預計隨著內地政府延長補貼計劃，2022年打後的電動車市場將繼續起飛。

唯牟嘉文指出，目前電動車企業仍然有不少進步空間。「近年隨著科技技術進步，電動車的電池亦不斷改進，充電站等基礎設施亦正逐步完成架設，未來電動車的使用成本將能進一步降低。」他解釋，當電動車電池技術提升，其充電效率將更高，若電池成本能降低50%，屆時電動車車價或能進一步下降，能刺激整體電動車市場銷售。

記者：李彥煒

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