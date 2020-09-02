【限聚令放寬】消息：健身室將有條件重開　餐廳堂食延至晚上10時　

【14：35】食物及衛生局局長陳肇始於今日（2日）會見傳媒表示，近日確診數定逐步回落，政府經審慎考慮，評估目前情況，以及體察市民需要，尤其在精神健康上，政府有意逐部放寬部分社交措施。政府將於9月4日逐部放寬措施，限聚令則維持兩人不變。如下（措施有效期為期7天至下周四，即9月10日）：

1.延長食肆堂食至晚上10時，其他要求不變。

2.重開部分處所，包括健身中心、除了溜冰場以外的的遊樂場所、按摩院、室內及戶外運動場有條件重開。

3.上周宣布重開的美容院、電影院可以繼續開放。

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政府於上周起放寬社交距離措施，有消息指，政府或逐步再微調，讓美容院及健身室重開，餐廳堂食延至晚上10時，詳細內容最快今日下午公布。

陳肇始：周五起放寬社交距離 延長食肆堂食至晚上9時（附詳細內容）：【下一頁】

據《經濟日報》引述消息指，政府或於本周微調社交隔離措施。除了讓餐廳堂食原定於晚上9時延遲至晚上10時外，也會放寬個別處所有條件重開，當中新增美容院如按摩院及健身室或有機會重開。

【限聚令放寬】晚市堂食禁令鬆綁 大家樂可吸納上望20元：【下一頁】

食物及衛生局局長陳肇始於8月25日宣布，鑑於過去一星期的疫情有所緩和，政府於8月28日發出新的指示，亦目前所放寬的社交距離措施，如下：

1.延長食肆堂食至晚上9時 2.重開部分公眾場所，包括戲院、美容院及較少接觸身體活動的戶外場所 3.容許公眾在郊野公園及戶外範圍內不須佩戴口罩

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責任編輯：黎淑雯