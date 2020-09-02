【限聚令放寬】消息：健身室、美容院將有條件重開　餐廳堂食延至晚上10時

政府於上周起放寬社交距離措施，有消息指，政府或逐步再微調，讓美容院及健身室重開，餐廳堂食延至晚上10時，詳細內容最快今日下午公布。

陳肇始：周五起放寬社交距離 延長食肆堂食至晚上9時（附詳細內容）：【下一頁】

據《經濟日報》引述消息指，政府或於本周微調社交隔離措施。除了讓餐廳堂食原定於晚上9時延遲至晚上10時外，也會放寬個別處所有條件重開，當中新增美容院如按摩院及健身室或有機會重開。

【限聚令放寬】晚市堂食禁令鬆綁 大家樂可吸納上望20元：【下一頁】

食物發衛生局局長陳肇始於8月25日宣布，鑑於過去一星期的疫情有所緩和，政府於8月28日發出新的指示，亦目前所放寬的社交距離措施，如下：

1.延長食肆堂食至晚上9時 2.重開部分公眾場所，包括戲院、美容院及較少接觸身體活動的戶外場所 3.容許公眾在郊野公園及戶外範圍內不須佩戴口罩

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責任編輯：黎淑雯