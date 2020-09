美國拒參與疫苗公平分配計劃 稱因「腐敗」世衛牽頭

新型冠狀病毒疫情肆虐,各國爭相搶奪潛在新冠疫苗供應。世界衛生組織(WHO)牽頭推出新冠疫苗公平分配計劃,確保不論窮國或富國,各國都能公平取得疫苗。美國表示,不會參與此疫苗公平分配計劃,稱因計劃是由「腐敗的」世衛牽頭。

世衛(WHO)、全球疫苗免疫聯盟(Gavi)及流行病預防創新聯盟(CEPI)聯手推出名為COVAX的疫苗分配計劃,是唯一開放予全球參與的疫苗計劃,計劃宗旨是加快疫苗的研發及測試進度,並公平分配疫苗。

美國白宮發言人迪爾(Judd Deere)證實美國不會參與此計劃,他表示:

「美國會繼續與其國際夥伴合作,以確保可以擊退病毒,但我們不會被那些受腐敗世衞及中國所影響的多邊組織限制。」

(The United States will continue to engage our international partners to ensure we defeat this virus, but we will not be constrained by multilateral organizations influenced by the corrupt World Health Organization and China.)