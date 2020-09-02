【不用下載】新冠肺炎追踪軟件　將登陸蘋果及Google手機內

科企巨頭蘋果及Google於周二（1日）宣布，未來iOS及Android系統更新將會包括有關新冠肺炎（Covid-19）通知系統等在內。

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這個通知系統使用智能手機的藍牙信號作辨識，無需收集用戶的位置或身份。手機在後台運行時，會透過藍牙與四周已開啟接觸史通知的手機分享這些ID。如其中一部手機ID對新冠肺炎測試為呈陽性，系統就會把他們的ID向用戶發出推送通知。

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在較早前，該系統就要求用戶而要下載地地衛生部門的app，而在新系統。Exposure Notifications Expres」中，就毋須下載app就可加入功能，有利改善系統的採用率及提高其有效性。

蘋果及Google發言人指，新軟件會包括在iPhone的iOS13.7；而Google則表示在今個月內更新的Android系統也會包括該軟件。

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責任編輯：黎淑雯