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【Amazon】亞馬遜計劃今年投入近1400億協助第三方賣家

即市財經 11:58 2020/09/02

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亞馬遜宣布，今年預計將在物流、工具、服務、項目以及人才等方面投入180億美元。

亞馬遜（Amazon，美：AMZN）宣布，今年預計將在物流、工具、服務、項目以及人才等方面投入180億美元（約1395億港元），協助全球第三方賣家開展業務。同時，亞馬遜宣布額外投入1億美元（約7.75億元），幫助全球中小企業在Prime會員日及第四季實現業務增長，及接觸更多新的消費者。

亞馬遜周二升1.4%，收報3499.12美元。

年初至今，亞馬遜已推出逾135項免費的工具和服務予亞馬遜商城的商家。未來12個月，亞馬遜計劃為逾50萬間美國中小企提供綫上銷售指導、教育及支援，集團還計劃在商城增加約10萬家商家。

外媒指，雖然疫情對小型企業產生影響，但許多美國的中小企在亞馬遜的銷售仍持續增長，第三方賣家的銷售增長甚至快於亞馬遜第一方的銷售額，續佔所售單位逾半。

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編輯：袁諾曦

美股 經濟 亞馬遜（Amazon，美：AMZN）

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