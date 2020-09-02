【美國大選】預測特朗普連任 義烏指數過去預測有幾準？

美國大選迫近，究竟特朗普還是拜登會勝出？根據美國民調，就話拜登正領先。不過，星加坡傳媒《聯合早報》就報導，根據義烏指數，特朗普將會勝出。義烏位於中國浙江，是全球最大的小商品巿場。

義烏指數原是官方在2005年按當地統計出來的銷售數據，以反映經濟景氣。但4年前美國總統大選，當時希拉莉對特朗普，後者一直處下風，但當時義烏接到特朗普的競選物品如帽子、旗幟、小襟章等訂單，遠多於希拉莉，當地人因此預測特朗普會當選，果然「估中」，自此義烏指數被視為反映美國政治或社會事件的參考指標。

今年5月底，美國警察暴力執法致黑人弗洛伊德致死，引發美國大規模示威活動，當時沒有人估計到，會引發全球BLM（Black Life Matters）運動，並持續數月未完。但義烏的商戶，接到大量有關BLM口罩的訂單，當地人就判斷，BLM事件不會短期內結束。

11月的美國大選，按現時民調拜登領先爭取連任的特朗普，但按義烏指數，特朗普將會成功連任。接受採訪的商戶反映，自去年年底已接獲特朗普競選物品的訂單，其中競選旗幟去年底已出貨10多萬支，圖案多樣，相反拜登近兩個月才有訂單，圖案只有一種，數量僅及特朗普五分一。有商戶被問及如何看今年美國大選，對方非常肯定的回答特朗普會成功連位，原因是：「訂單不作假。」

今次義烏指數準不準，11月知結果。

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責任編輯：鄭靜珊